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Gündem Putin'in LGBT sözleri yeniden gündem oldu! Aile erkek ve kadından oluşur
Gündem

Putin'in LGBT sözleri yeniden gündem oldu! Aile erkek ve kadından oluşur

Yeniakit Publisher
2024-07-28 08:33:00 -

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış seremonisinde LGBT propagandası yapıldı. Mide bulandırıcı görüntülere Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Batı'da ahlak falan kalmadı" sözleriyle tepki gösterirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel sapkınlık projesi LGBT hakkındaki konuşması yeniden gündem oldu.

Putin, Rusya'da düzenlenen bir konferansta aile yapısından ve Rusya'daki Ortodoks gelenek göreneklerinden bahsetmiş,

Batı'nın bu erdemleri yok etmek istediğinin altını çizmişti. Putin'in konuşması, "Aile erkek ve kadından müteşekkildir, semavi dinler bunu söyler" ifadesi bugün sosyal medya platformlarında yabancı hesaplar tarafından çok kez paylaşıldı.

Fransa olimpiyatlarındaki mide bulandırıcı görüntülere Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Batı'da ahlak falan kalmadı" sözleriyle tepki gösterdi.
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Yorumlar

Abdullah

Batı herkesin mutlu ve huzurlu yaşadığı bir yer, dünyadaki cennet. Rusya, Türkiye öyle mi? Çoğu için cehennme hayatı. O yüzden insanlar ölümü bile göze alarak batıya kaçmaya çalışıyor.

acaba yumuşaklarmı

acaba bunlar müslümanda bizmi bilmiyoruz çünki Müslümanların söylemesi gerekeni söyleyip ona görede kararlar alıyorlar bizdede bazı top sibop yumuşak yumoşlara her türlü desteği veren partiler var acaba diyor insan temellerinde yumuşaklıkmı var
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