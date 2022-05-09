Putin'in gizli aşkıyla ilgili şok gelişme! Rus lider çılgına dönecek

Avrupa Birliği (AB), Vladimir Putin'in sevgilisi ve çocuklarının annesi olduğu iddia edilen jimnastikçi Alina Kabaeva'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. ABD'nin ise Kabaeva'yı yaptırım listesine almaktan çekindiği belirtiliyor.

Amerikan CNN televizyonunun Avrupa Komisyonu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yaptırım listesine alınacak isimler üzerinde tartışmalar sürerken, sıranın eski jimnastikçi Alina Kabaeva'ya geldiği iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli aşkı olduğu konuşulan Kabaeva, geçen ay Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazandığı zaferi Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşa benzettikten sonra 'hedeflenen kişiler 'listesine eklendi.

Yaptırım teklifinde Kabaeva, Putin'in propaganda makinesini oluşturan ve neredeyse tüm büyük Rus devlet medyasında önemli hisselere sahip bir holding olan Ulusal Medya Grubu'nun yönetim kurulu başkanı olarak tanımlanıyor.

Belgede, eski jimnastikçi ve eski Duma milletvekilinin "Başkan Vladimir Putin ile yakından ilişkili" olduğu belirtiliyor.

Bu yıl 70 yaşına girecek olan Rus lider, Olimpiyat altın madalyalı 38 yaşındaki Kabaeva ile ilişkisini 2008'den beri yalanlıyor. İlişkilerini ilk kez bildiren Moskova gazetesi bu haberden kısa süre sonra kapandı.

ABD çekimser

Wall Street Journal gazetesi ise geçtiğimiz ay yayınladığı bir haberde Washington'ın Kabaeva'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü bildirdi. Haberde Washington'ın 11 saat süren bir müzakere sürecinin ardından Kabaeva'nın yeni yaptırım paketinden çıkarıldığı ifade edildi.

The Guardian gazetesi ise, ABD'li yetkililerin Putin'in bunu kişisel bir saldırı olarak görebileceği endişesiyle Kabaeva'ya yaptırım uygulamaktan vazgeçtiklerini bildirdi.

Putin'e o kadar yakın ki...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, söz konusu habere atıfla sorulan bir soruya, "Kimse bizim yaptırımlarımızdan güvende değil. Muhtemelen yapacağımız daha çok şey var" sözleriyle yanıt verdi. Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısından bu yana ABD, Putin'e, yakın çevresine ve hatta kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova'ya yaptırım uyguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ayrıca geçen ay, Putin'in iktidarda kalamayacağını dahi söyledi. Ancak habere göre Kabaeva, Putin'e o kadar yakın ki, ona uygulanacak yaptırımlar, Washington ile Moskova arasındaki ilişkileri daha fazla gerebilir.

Adının açıklanmasını istemeyen Biden yönetiminden bir yetkili, "Batı, Putin'in çevresini ve aile üyelerini hedef aldı çünkü Putin, yakın çevresi ve oligarkların çoğu servetlerini ve varlıklarını aile üyeleriyle birlikte saklıyor" değerlendirmesinde bulundu. ABD'den daha önce gelen açıklamalarda da Putin'in varlıklarını aile üyelerinin üzerine yaptığı, onlar üzerinden servetini gizlediği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Putin'in 1983 doğumlu Rus-Tatar ritmik jimnastik Olimpiyat şampiyonu Kabaeva'yla ilişkisi zaman zaman Rus basınının gündemine geliyor. 2019'da Putin ile kendisinden 35 yaş küçük Kabaeva'nın gizli bir şekilde evleneceği konuşulmuştu.

Gizli çocuk iddiası

Lyudmila Putina ile 1983 yılında evlenen ve 2014 yılında boşanan Putin’in bu evlilikten Katerina ve Maria adlarında iki kızı bulunuyor. Özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren Rusya liderinin 30’lu yaşlarında olduğu bilinen kızları da göz önüne çıkmıyor. Dolayısıyla Putin’in ikinci evliliğini de gizlice yapacağı, hatta bazı kaynaklara göre yaptığı düşünülüyor.

Putin'in, 31 yıllık eşinden, Alina Kabaeva için boşandığı konuşuluyor. Dedikoduların en büyüğü ise Kabaeva'nın Putin'den iki çocuk sahibi olduğu.

Milletvekilliği de yapan Kabaeva, Putin'in yakın arkadaşına ait olduğu bilinen ülkenin en büyük medya şirketinde yönetici olarak çalışıyor. Özbekistan doğumlu Kabaeva'nın babası Müslüman bir Tatar.

Rusya'nın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Alina Kabaeva, Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'ya, liderliğini Putin'in yaptığı Birleşik Rusya Partisi'nin vekili olarak girmişti.