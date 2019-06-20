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Putin’in direkt hat programına yoğun ilgi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Direkt Hat programına bu yılda ilgi yoğun oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:23
Putin’in direkt hat programına yoğun ilgi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Direkt Hat programına bu yılda ilgi yoğun oldu. Suriye’de özel güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunduğunu söyleyen Putin, Rus firması olan özel güvenlik şirketlerinin Rusya Devleti ile hiçbir bağının bulunmadığını dile getirdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halkın sorunlarını doğrudan duymak için düzenlediği 17. Direkt Hat programı yine Rus halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre program için bu yıl çağrı merkezlerine gönderilen soruların sayısı 1 buçuk milyonu aştı. Rusya Devlet Başkanı Putin’e gönderilen 1 buçuk milyon soru içerisinde genelde Kırım, kilise, Zelenskiy, yolların tamiri, aşk, vergiler, protestolar, Golunov, yolsuzluk, sevgilisi Alina Kabaeva gibi başlıklarda sorular soruldu. Programda sorulan soruların toplam 81’ine cevap veren Putin bazı sorulara sert bazılarına ise yumuşak bir şekilde cevap verdi. Putin programda en çok ekonomi ile ilgili soruları cevaplandırdı.



"Dünyada çöp adaları oluşmuş durumda"


Çevre sorunları ile ilgili sorunlara cevap Veren Putin, "Çöp sorunu toplumun tüketim toplumuna dönüşmesiyle giderek derinleşiyor. Yeni paketler üretiliyor, çok fazla plastik kullanılıyor. Pasifik Okyanusu’nda Avrupa ülkeleri boyutunda çöp adaları oluşmuş durumda. Bu kesinlikle çözüm üretilmesi gereken bir konu" şeklinde konuştu.



"10 yıl önce olsa gülerlerdi"


Putin, Rusya’nın tarım ihracatıyla ilgili ilginç ifadeler kullanarak, "Eğer 10 yıl önce birisi bize gelip 25.7 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç edeceğimizi söyleseydi, bu söyleyen kişinin yüzüne gülerdik. Elini sıkıp ona, ’İyi fakat gerçekleştirilemeyecek olan niyetleriniz için teşekkür ederiz’ derdik. Ancak geçen yıl 25.7 milyar dolar değerinde tarım ürünü ihraç ettik. Ülke dışına tarım ürünü satışlarını 2024’e kadar 45 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu oldukça ulaşılabilir bir hedef" dedi.



ABD-Çin konusunda yine Çin’e destek verdi


Rusya lideri Putin, ABD’nin Huawei başta olmak üzere Çin’e yönelik ekonomik yaptırımları hakkında da açıklamalar yaptı. ABD’nin ’ülke güvenliği açısından tehdit oluşturduğu’ iddiasıyla Huawei’nin uluslararası anlamda baskı altına alınması için attığı adımları yorumlayan Putin, söz konusu yaptırım kararlarının Çin ekonomisinin gelişmesini önlemeyi amaçladığını söyledi.



Ukraynalı denizciler için yeni ifadeler kullandı


Putin, Kasım 2018’de Kırım açıklarında Rusya sınırlarını ihlal ettikleri için tutuklanan Ukraynalı denizcilerin akıbetinin, Ukrayna’da tutulan Rusya vatandaşlarının akıbetinden bağımsız bir biçimde değerlendirilemeyeceğini söyledi. Putin bu konuyla ilgili, "Bu tip meseleler diğer olaylardan tamamen bağımsız bir biçimde, tek başlarına çözümlenemez” ifadelerini kullandı.



“Birisi dediğimi yapmadığında bu benim suçum diye düşünürüm”


Rusya lideri Putin, devlet başkanı olarak verdiği talimatların yerine getirilmemesi hâlinde ne hissettiği ve bu tip durumlarda sabrının sınırının nerede olduğu şeklindeki soruya cevabında, "Burada mühim olan, sabrımın sınırının nerede olduğu değil bir sonuca ulaşmak gerektiğidir. Benim konumumdaki bir insan için en kolayı, esip gürlemek, görevinden alıp söz konusu kişiyi uzaklaştırmaktır. Fakat ben, birisi bir şeyi yapmadığında bunda benim de suçum olduğunu düşünen biriyim” diye konuştu.



Putin, Trump ile görüşme konusundaki kaygılarını dile getirdi


Rusya Devlet Başkanı Putin, fırsatın oluşması durumunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ifade ederken bu konudaki kaygılarından da bahsetti. Putin, ABD’deki yaklaşan seçim kampanyası sürecinin ilişkilerin iyice gerilmesine de sebep olabileceğini belirtti. Trump daha önce bu ay Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesinde Rus liderle bir araya gelmeyi beklediğini açıklamıştı.



Suriye’de özel güvenlik şirketleri faaliyete başladı


Putin programda Suriye ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Suriye’de özel güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunduğunu söyleyen Putin, Rus firması olan özel güvenlik şirketlerinin Rusya Devleti ile hiçbir bağının bulunmadığını dile getirdi. Putin, Rusya’nın komünizme geri dönüş ihtimali ile ilgili düşüncelerini ifade ederek, bunun hiç mümkün olmadığını söyledi.



Bazı sorulara tepki


Bazı sorular Putin’in tepkisine yol açtı. Bir kişi Putin’e, “350 bin Ruble verebilir misin?” sorusunu sordu. Putin bu soruya, “Ciddi konulara geçelim” diye cevap verdi. Başka bir kişi “İşçilerin maaşı çok düşük ama yöneticiler aşırı yüksek maaş alıyor” diye mesaj gönderdi. Putin ise, “Emeklilere zam yapacağız. Çalışırken aslında ne zengin olacak kadar ne de fakir kalacak kadar ücret alınmalıdır” ifadelerinde bulundu.



Başka bir mesajda Rusya’nın dış politikalarını eleştiren kişi, “Herkesle kavga edersek Rus ekonomisi nasıl gelişecek?” diye sordu. Putin ise buna verdiği cevapta, “Biz kimseyle kavgalı değiliz. 2014’ten bu yana Rusya yaptırımlardan dolayı 50 milyar dolar kaybetti. AB’nin 240 milyar dolar, ABD’nin 17 milyar dolar kaybı var” dedi.



“Eğer zaman geri sarılsaydı tekrar Rusya Devlet Başkanı olmak ister miydiniz?" sorusuna cevap veren Putin, Rusya’nın o dönemde zor durumda olduğunu, dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin’in devlet başkanlığı teklifini kabul ettiğini, zaman geriye sarılsa ve Yeltsin tekrar aynı teklifi yapsa yine kabul edeceğini söyledi.



Putin bir Rus vatandaşının, “Batı ile ne zaman barış yapılacağı” sorusuna, "Rusya (yaptırımların getirildiği) 2014’ten beri 50 milyar dolar kaybetti. Bunun yanında kendi yaptırımları yüzünden AB 240 milyar, ABD ise 17 milyar kaybetti. Bütün bu yaptırımların bu ülkelerin ekonomisine yansıması var, pazarımızı kaybediyorlar. Batı’yla barışmamız söz konusu olamaz. Eğer teslim bayrağını çekip temel ulusal çıkarlarımızı tamamen kenara bırakırsak, o zaman birtakım değişiklikler olacağına mı inanıyorsunuz? Belki dışarıdan ufak tefek sinyaller gelir, ama ciddi anlamda bir değişiklik olması beklenemez. Bizi Donbass’ı işgal etmekle suçluyorlar. Bu kocaman bir yalan. Hak ettiğimiz yerde olmak istiyorsak, daha güçlü olmalıyız” diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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