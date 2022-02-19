Putin’in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!
Rusya’nın Rostov bölgesinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’tan sivillerin kitlesel olarak tahliye ediliyor olması nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer güçlerinin gerçekleştireceği tatbikatın başlaması emrini verdi.
Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’taki siviller, savaş tehlikesi nedeniyle Rusya'nın Rostov bölgesine tahliye ediliyor.
Rostov'da olağanüstü hal ilan edilirken, Ukrayna sınırına bir kilometre uzaklıkta havan topu mermisi patladığı bildirildi.
Ukrayna’nın doğusunda, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde de tam seferberlik başlatıldı.
Rusya'da Putin’in denetiminde gerçekleşen stratejik nükleer güçler tatbikatı başladığı açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer güçlerinin gerçekleştireceği tatbikatın başlaması emrini verdi. Rusya’nın balistik füzelerinin de kullanılacağı tatbikat, Putin’in denetiminde gerçekleşecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın stratejik nükleer güçlerinin bugün gerçekleşeceği bilinen tatbikatının başlayıp başlamadığı soruları üstüne, “Başladı” cevabını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun, stratejik güçlerin tatbikatını ‘durum odasından’ izledikleri belirtildi.
Rusya Anayasası'na göre ülkenin Başkomutanı da olan Putin’in tatbikatı izleyeceği dünden beri biliniyordu.