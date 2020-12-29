Putin'in aşı teklifine Erdoğan'dan olumlu cevap! Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs kararı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Soçi kentinde bir araya geldi ve ikili 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti.

Dışişleri Bakanları daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İşte Lavrov'un konuşmasından satır başları;

- ABD'nin hukuksuz yaptırımlarına karşın Türkiye ile askeri-teknik işbirliğimizi sürdüreceğiz

- Türkiye ve Rusya, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi denetlemek için merkez kurdu. Yabancı askerlerin buraya gelmemesi iki ülkenin hemfikir olduğu bir konu.

- Libya'da tüm tarafların katılımıyla siyasi bir çözüm bulunmalı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

- Rusya ile işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.,

- İki ülke arasında güçlü işbirliğinin olduğu konular var. Ticareti daha da arttırmamız lazım. Domates ve diğer tarım ürünlerindeki tüm engelleri kaldırmamız lazım.

- Rus barış gücü şu an Dağlık Karabağ'da sahada. Türkiye-Rusya ortak merkez de kısa zamanda devreye girecek.

- Libya'da kalıcı bir çözüm herkesin yararınadır.

- İkili ilişkilerimizi geliştirirken, bölgesel konularda da iş birliğine devam edeceğiz.

- Türkiye olarak kime yönelik olursa olsun her türlü yaptırım kararlarına karşıyız. ABD'nin yaptırım kararlarıyla geriş adım atmayız. S-400 anlaşması CAATSA yasası çıkmadan çok daha önce imzalanmıştı.

Rusya ve Türkiye aşı konusunda anlaştı

- Rusya ile ortak aşı geliştirme konusunda bakanlıklarımız mutabakat zaptı imzaladı. Sayın Putin Rus aşısı konusunda telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklifte bulununca, sayın cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanlığına talimat verdi ve iki ülke bakanlıkları arasında anlaşma imzalandı. Bu iş birliğinin amacı sadece aşının tedariği değil, ortak üretimi de dahildir. Rusya'dan "Sputnik V" ile bazı bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi.