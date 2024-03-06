Putin'in adımı Avrupa'yı resmen böldü!

Alman subayların, Ukrayna savaşı ve Kerç Köprüsünün vurulmasına dair sızdırılan konuşma kaydı, 'Putin bir taşla 3 kuş vurdu' yorumuna neden oldu. Rus istihbaratı tarafından ele geçirdiği iddia edilen konuşma, Almanya Başbakanı Scholz'u zor durumda bırakırken, Ukrayna'ya silah yardımı konusunda Avrupa'da yeni bir tartışma başlattı. Tartışmalar Avrupa içindeki ayrışmayı göz önüne serdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 3. yılına girerken hem cephede hem de diplomaside mücadele yeni bir safhaya girdi. Russia Today (RT) televizyonu, 1 Mart'ta Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı İngo Gerhartz'ın üst düzey ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği Ukrayna konulu bir toplantıya ait 40 dakikalık bir ses kaydı yayımladı. Kayıtta, Almanya'nın Ukrayna ordusuna uzun menzilli ve hassas güdümlü Taurus seyir füzeleri göndermesi tartışılırken Ukrayna ordusunun Rusya içindeki hassas noktaları ve Kırım'ı Rus anakarasına bağlayan Kerç Köprüsünü vurma senaryoları konuşuldu. Konuşmanın içeriği dolaylı yoldan hem Alman hükümeti hem de medyası tarafından teyit edilirken, Moskova'nın Avrupa'nın kırılganlığını ortaya çıkaran kritik bir hamle yaptığı değerlendiriliyor. Amerikan Politico dergisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir hamleyle üç kritik darbe vurduğunu belirtti.

Scholz'a çifte darbe

Rusya yayınladığı ses kayıtları ile hem Almanya hem de Avrupa'da liderlik yeteneği sorgulanan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a kritik bir darbe vurdu. Sızan ses kaydı Scholz'un, Alman ordusuna hakimiyetine ilişkin tartışmalara yol açarken, Almanya Başbakanı'nın Avrupa'ya liderlik etme kapasitesini sorgulattı ve "Berlin'in Rus istihbaratı açısından kolay hedef olduğu" yorumunu da beraberinde getirdi.

Silah satışı tartışmasını alevlendirdi

Ukrayna lideri Vlodomir Zelenski her fırsatta ABD ve Avrupalı ülkelerden daha fazla silah talebinde bulunurken, sızdırılan ses kaydı, halihazırda Rusya'nın tepkisi konusunda çekimser olan Avrupalı ülkeleri daha da temkinli pozisyona soktu. Fransız ve İngiliz ordusunun Ukrayna içinde faaliyette olduğuna yönelik bizzat Alman Şansölyesi tarafından paylaşılan bilgiler, Moskova ile karşı karşıya gelmek istemeyen Avrupa ülkelerini Kiev'e askeri yardım konusunda iki kez düşünmeye itti.

Avrupa'da ayrışma belirginleşti

Sızdırılan ses kaydı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Gerekirse Batılı ülkelerin Ukrayna cephesine asker gönderebileceği" çıkışının hemen ardından geldi. Scholz'un Macron'un önerisine ilk karşı çıkan lider olması, Avrupa'daki ayrışmayı su yüzüne çıkardı. Sızdırılan ses kaydı Berlin'deki kafa karışıklığını ve Rus etkisini ortaya çıkarması, Almanya'nın Rusya'yı dizginleme konusunda bir kez daha takoz görevi gördüğü iddialarını güçlendirdi.

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Berlin'e söyle Kremlin duysun

Skandalın ardından Alman Bild gazetesinde yayınlanan bir yazı da Batılı ülkeler ile Almanya arasında var olan güven sorununu ortaya koydu. Peter Tiede imzalı yazıda, Batılı ülkeler arasında "Bir şeyin Moskova'nın kulağına gitmesini istiyorsan, Almanlara söyle" deyiminin kullanıldığın belirterek, Batılı ülkelerin Alman istihbaratı ve siyasilerine olan güvensizliğinin büyük boyutlarda olduğu belirtildi.