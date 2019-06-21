Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!

yeniakit.com.tr 2014’te Rusya’nın başkenti Moskova merkezli kurulan Sputnik, Türkiye’de muhalefetin sesi oldu. “Objektif tutum” imajı çizerken, muhalefetin tüm iftiralarına dahi yer veren Sputnik, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a düşman Zafer Arapkirli, Ceyda Karan gibi isimlere program yaptırıyor, Karar yazarı Akif Beki ve Beki’nin rakı sofrası arkadaşı İsmail Saymaz gibi isimleri programlara çağırarak istedikleri gibi saldırma fırsatı tanıyor.

Muhalefetin sözcüsü oldu

Sputnik muhaliflere yer verdiği haberlerde, hükümete ve Erdoğan’a meydan okuyan başlıklara, terör sevicilerin hadsiz sözlerine müdahalesiz bir şekilde yer verdi. İşte o haberlerden bazıları:

Hangi ülkücüler?

Erdoğan düşmanlarını programa çağırıyor

Ahmet Davutoğlu’nun medya ayağının önde gelen ismi Karar yazarı Akif Beki’yi ve Hürriyet’in AK Parti alerjisi olan muhabiri İsmail Saymaz’ı sürekli programlara çıkaran Rus Sputnik, aynı zamanda Zafer Arapkirli ve Ceyda Karan gibi isimlere program sunduruyor. Programların içeriği tamamen AK Parti karşıtlığı üzere kurulmuşken, Binali Yıldırım ve parti içinde farklı tutumlar olduğu iddia edilerek fitne çıkarmaya çalışıldığı da gözlerden kaçmadı.

Murat Alan’ı hedef göstermeye devam ediyor

Yeni Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, eskiden darbe yapmak isteyen ETÖ’cü ve FETÖ’cülerin artık önlerinin kesildiğini ifade ettikten sonra, FETÖ’cü ve Kemalist basının hedefi olmuş, yapılan provokatif haberlerin ardından 6 yaşındaki çocuğunun önünde, Cuma namazına giderken saldırıya uğramıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alan’ı arayarak geçmiş olsun temennilerini iletmişti. Sputnik, saldırıdan sonra dahi Alan’ın sözlerini tüm generallere söylemiş gibi yayınlayarak, Yeni Akit Haber Müdürü’nü hedef göstermeye devam etti.