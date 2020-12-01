Putin'i şoke eden ölüm! İntihar etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın koruma görevlisinin intihar ettiği ileri sürüldü. Rus medyasından Moskovski Komsomolets gazetesinin haberine göre, Kremlin’de görev yapan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın korumaları arasında yer alan Ulusal Güvenlik Servisi (FSO) görevlisi Mihail Zaharov’un intihar ettiğini iddia etti.

Gazete yayınladığı haberinde, “Putin’in korumalarından biri Kremlin arazisinde canına kıydı” başlığıyla duyurdu. Haberde, intihar eden kişinin “Başkan Putin’in kişisel güvenliğinden sorumlu kişilerden biri olduğu” iddiasına yer verildi. Öte yandan pek çok Rus yayın organı, habere kaynak olarak Telegram’dan yayın yapan Baza ajansını gösterd

Boşanmaya hazırlandığı söylendi

Söz konusu haberlerde, intihar eden FSO görevlisinin Mihail Zaharov olduğu belirtildi. İntihar nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, Zaharov’un eşinden ayrı yaşadığı ve Aralık ayından anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlandıkları belirtildi.

İntihar olayıyla ilgili Kremlin’den henüz açıklama yapılmadı.