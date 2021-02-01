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Ekonomi Putin’i kızdıracak veriler açıklandı
Ekonomi

Putin’i kızdıracak veriler açıklandı

Rus ekonomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ekonominin durmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:48:00 -
Putin’i kızdıracak veriler açıklandı

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), 2020'ye ait öncü gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Rusya'nın cari fiyatlarla ulusal geliri geçen yıl 106,6 trilyon ruble (yaklaşık 1,4 trilyon dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Ülke ekonomisinin küçülmesinde Kovid-19 salgını önlemleri ve enerji kaynaklarına yönelik düşen küresel talep etkili oldu.

Rusya Merkez Bankasından büyüme rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Salgının zayıflaması ve kısıtlamaların önemli kısmının kaldırılmasıyla 2021'in ilk yarısında Rus ekonomisinin yeniden canlanması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Rusya Ekonomi Bakanlığı, ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 3,8 düzeyinde küçüleceği öngörüsünde bulunmuştu.

Putin uyarmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada koronavirüs Rusya ekonomisini etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirtmişti.

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