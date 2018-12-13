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Putin'e soğuk duş! Rus ajan ABD ile işbirliği yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ajan olduğu gerekçesiyle tutuklanan Rus Maria Butina, her şeyi itiraf etti.

13 Aralık 2018 Perşembe 21:59
Putin'e soğuk duş! Rus ajan ABD ile işbirliği yaptı

ABD’de ajan olduğu gerekçesiyle tutuklanan Rusya vatandaşı Maria Butina, çıkarıldığı mahkemede iş birliği yaparak suçlamaları kabul etti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’de Rusya adına bilgi topladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rusya Vatandaşı Maria Butina Washington’da çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. Mahkemede soruları cevaplayan Butina’nın akıl sağlığının yerinde olduğu kanısına varıldıktan sonra hakim tarafından, “Eğer suçu itiraf edersen cezayı verdikten hemen sonra sınır dışı edilebileceğini biliyor musun?” sorusu soruldu. Butina bu soruyu olumlu cevapladıktan sonra tüm soruları cevapladı. İş birliği yaptığını kabul eden Butina, mahkeme salonundan çıkartıldı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde Butina hakkında son kararını vereceği kaydedildi.

ABD'de öğrenci olduğu iddia edildi

Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’de Rusya adına bilgi topladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mariya Butina, bu süreçten sonra mahkemenin iş birliği tekliflerini geri çevirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Butina’nın politik nedenler bahane edilerek ajan olmakla suçlandığını, Butina’nın sadece ABD’de eğitim gören bir öğrenci olduğunu savunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ABD basınında Butina’nın mahkemeyle iş birliği yapacağına dair haberler üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Butina’nın alacağı tüm kararlarda arkasında duracaklarını söylemişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:59
  1. Rusya
  2. ABD

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