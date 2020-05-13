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Dünya

Putin'e korona bulaştı mı? Virüse yakalanan Peskov açıkladı

Dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü Dmitriy Peskov’un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirdiği, “Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:09:00 -
Putin'e korona bulaştı mı? Virüse yakalanan Peskov açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü ve ona en yakın isimlerden olan Dmitriy Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Peskov'un ardından eşi ve eski buz pateni şampiyonu Tatyana Navka'nın da virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı öğrenildi.

Rus medyasındaki haberde, Navka'nın hastalığı hafif geçirdiğini eşi Peskov'un daha ağır geçirdiğini ifade ettiği bildirildi. Navka, çocuklarıyla birlikte sıkı karantina uyguladıklarını, eşi Peskov'un virüsü Kremlin'nden getirdiği sonucuna vardığını ifade etti.

"Putin ile bir aydır temasımız yok"

Ayrıca Peskov'un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirdiği, "Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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