"Putin'e güveniyor musunuz" diye soruldu... Rusların ezici çoğunluğu aynı cevabı verdi
Rusya'da yapılan anket çalışmasında, halka "Devlet Başkanı Putin'e güveniyor musunuz" diye soruldu.
Rusya’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların yüzde 74’ü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güven duyduğunu belirtti.
Rusya merkezli Kamuoyu Vakfı (FOM) tarafından gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 74’ü “Putin’e güveniyor musunuz?” sorusuna “evet” yanıtını verdi.
Araştırmada ayrıca Putin’in görev performansından memnuniyet oranının yüzde 76 olduğu ifade edildi.
Ankette Rus hükümetinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.
Buna göre katılımcıların yüzde 50’si hükümetin çalışmalarından memnun olduğunu söyledi.
Araştırmanın 10–12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve 18 yaş üzeri 1500’den fazla Rus vatandaşının ankete katıldığı bildirildi.
Kaynak: Mepa News
