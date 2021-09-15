Putin'e cevap verdiler! Ölü ve yaralı Rus askerleri var
Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib kırsalına saldırılar düzenleyen Rus ve rejim güçlerine HTŞ'den yanıt geldi. HTŞ tarafından üstlenilen saldırıda Rus askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kırsalında Rus askerlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı dün, İdlib'in güney kırsalındaki Cerade yerleşimi yakınlarında düzenlendi.
Bölge kaynakları, Cerade yakınlarında konuşlanmış bulunan Rus askerlerinin, Suriyeli muhalif gruplardan Tahrir el Şam Heyeti (HTŞ) güçlerince, güdümlü tanksavar füzeleri ve top atışlarıyla hedef alındığını ifade etti.
Saldırıda Rus askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
Rus kaynakları olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.
Rusya, İran ve Esed rejimi son dönemde İdlib ve çevresinde saldırılarını sıklaştırıyordu.
Buna karşılık olarak muhalif gruplar da askeri hedeflere saldırılar düzenliyor.