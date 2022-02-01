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Dünya Putin'den Ukrayna hamlesi
Dünya

Putin'den Ukrayna hamlesi

Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki gelişmeleri İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 19:34:00 -
Putin'den Ukrayna hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri taslağı sunmasının yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeleri Avrupalı liderlerle görüşmeye devam ediyor. Fransa Başbakanı Emanuel Macron ile dün bir telefon görüşmesi yapan Putin, bugün de İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşerek Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Mario Draghi, Ukrayna konusundaki endişelerini dile getirirken, Putin üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınan Kiev'in eylemlerini değerlendirdi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada Draghi'nin Ukrayna krizinin şiddetlenmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği ve bölgede gerilimin azaltılmasının önemine dikkat çekti.

Görüşmede, Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri taslağının da ele alındığı aktarılarak, "Vladimir Putin, Rusya'nın bu konudaki temel yaklaşımlarını anlatarak, AGİT belgelerinde de yer alan güvenliğin bölünmezliği temel ilkesine uyulmasının önemini vurguladı" denildi.

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