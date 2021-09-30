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Dünya Putin'den Türkiye'ye flaş teklif
Dünya

Putin'den Türkiye'ye flaş teklif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerine uzay roket fırlatma çalışmaları noktasında teklifte bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 14:57:00 -
Putin'den Türkiye'ye flaş teklif

Putin'in uzayla ilgili Türkiye ile beraber çalışmaya niyetli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini sağ olsun yaptılar' dedi.

Soçi dönüşü basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in uzay çalışmalarıyla ilgili teklifte bulunduğunu açıkladı.

Rusya'dan Türkiye'ye teklif

Putin'le Türkiye'nin uzay çalışmaları hakkında konuştuklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin, uzayla ilgili Türkiye ile beraber çalışmaya var. Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetlerimizi, ekiplerimizi çalıştıracağız. Yapılacak çalışmayla da bunun zamanlamasını, yol haritası belirleyeceğiz. Ona göre de inşallah ilerleyeceğiz. Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var. Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini sağ olsun yaptılar. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızı görevlendirerek çalışacağız" dedi.

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Yorumlar

Muzaffer

Bi gevur yüz çevirince diğer gevura koşan türkiye dış siyaseti. 
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