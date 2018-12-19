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Putin'den tehdit: Şimdi onlar düşünsün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni silahlarının agresif söylemlerde bulunmaya alışkın tarafları düşünmeye sevk edeceğini belirtti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:49
Putin'den tehdit: Şimdi onlar düşünsün

Rusya Savunma Bakanlığı'nın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni silahların ordu ve donanmanın potansiyelini önemli ölçüde arttıracağını, güç dengesi ve küresel istikrara katkıda bulunacağını ifade etti.

Putin "Ordunun yeni silahları önümüzdeki 10 yıl için Rusya'nın güvenliğini hatasız ve koşulsuz olarak sağlayacak, güç dengesini, yani dünyadaki istikrarı arttıracak. Yeni sistemlerimiz umuyorum ki militarist ve agresif söylemler kullanan tarafları düşünmeye sevk edecek" dedi.

Rusya'nın savunma becerilerinin, güvenliğinin arttırılması ve dışarıdaki tehditlerden korunmasının başlıca görevlerinden olduğunu kaydeden Putin, bunun öneminin ülkenin politikacıları, devlet görevlileri, toplu ve tüm vatandaşları tarafından iyi anlaşıldığını vurguladı.

'Nükleer cephanemizin yüzde 80'i yeni'

Rusya'nın nükleer cephanesindeki yeni silah oranının yüzde 80'e ulaştığını kaydeden Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis hitabında açıkladığı yeni kıtalararası balistik füze Sarmat'ın testlerinin de başarılı geçtiğini ifade etti.

Putin ayrıca, Kinjal hipersonik füze sistemlerinin deneme amaçlı göreve geçirildiğini, Peresvet lazer sistemlerinin de test edildiğini belirtti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 00:49
  1. Ordu
  2. Rusya
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  4. Rusya Savunma Bakanlığı
  5. Vladimir Putin

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