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Dünya Putin'den sürpriz adım! Hasımlar listesi hazırlıyor
Dünya

Putin'den sürpriz adım! Hasımlar listesi hazırlıyor

ABD'nin de dahil olduğu hasım nükleer listesi hazırladıklarını açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Hasmane ve düşmanca olduğunu kabul ettiğimiz hiçbir eylemin hiçbir zaman yanıtsız kalmayacağının da her zaman altını çizdik" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 17:35:00 -
Putin'den sürpriz adım! Hasımlar listesi hazırlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın içerisinde ABD'nin de olduğu hasım ülkeler listesi üzerinde çalışma yaptığını ve bu listedeki ülkelerin diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarının yasaklanacağını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, Moskova'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmaları yasaklanacak hasım ülkelerin listesini hazırlamaya başladığını söyledi.

"Düşmanca eylemler yanıtsız kalmayacak"

Kararnamenin Batı'nın saldırgan tutumuna karşı bir misilleme olduğunu kaydeden Zaharova, "Dış politikamızın barış yanlısı olduğunun her zaman altını çizdik. Ülke yönetimimizin birçok konuşmasında, mülakatında ve açıklamasında bu yaklaşım net olarak tanımlandı ve dile getirildi. Ancak hasmane ve düşmanca olduğunu kabul ettiğimiz hiçbir eylemin hiçbir zaman yanıtsız kalmayacağının da her zaman altını çizdik. Bu yanıtlar farklı şekilde tezahür ediyor. Şu anda hazırlanan önlem paketi de hiç şüphesiz bir misilleme" dedi.

Hem bu kararnamenin hem de hazırlanan listenin Batı tarafından "Rusya'nın saldırganlık eylemleri" olarak tanımlanacağından emin olduklarını söyleyen Zaharova şunları ifade etti:

"Bunlar ülkemizin saldırganlık eylemleri değil, bu bir yanıt. Bu, ülkemizin, devletimizin rahat vermediğimiz ülkelerin düşmanca ve hasmane eylemlerinden korunmasıdır"

Cuma akşamı Putin'in, yabancı ülkelerin hasmane eylemlerine karşı alınacak misilleme önlemlere ilişkin kararı imzaladığı duyurulmuştu.

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