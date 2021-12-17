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Korona Virüs Putin'den Sputnik V aşısı reklamı: Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili!
Korona Virüs

Putin'den Sputnik V aşısı reklamı: Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Sputnik V aşısının diğer aşılara kıyasla koronavirüsün Omicron varyantına karşı daha iyi etkiyi gösterdiğini, uzmanların en yakın zamanda konuyla ilgili nihai değerlendirmesini yapacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 16:13:00 -
Putin'den Sputnik V aşısı reklamı: Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili!

Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin bir kongresinde konuşan Putin, “Bugün görüldüğü üzere, Sputnik V aşımız iyi etkinlik gösteriyor, hatta Omicron varyantı ile mücadelede diğer aşılardan daha etkili” ifadelerini kullandı.

Putin, önümüzdeki günlerde uzmanların konuyla ilgili nihai değerlendirmeyi yapacağını belirtti.
‘Diğer ülkelerle Sputnik Light aşısını paylaşabiliriz’

Rus lider, “Elimizdeki aşıları paylaşabiliriz, yani takviye dozlar için. Eğer ihtiyaç ve istekleri varsa Avrupa ülkeleri de buna dahil. Sputnik Light aşısını takviye doz olarak kullanmak isteyen ülkelere sevkiyata hazırız. Ülkemizde yeterli miktarda üretim yapıldı, bu nedenle başka ülkelerle paylaşabiliriz” dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Gamaleya Merkezi’nin yaptığı ön laboratuvar incelemeleri Sputnik V aşısının Omicron varyantını nötralize etmek konusunda yüksek etkinlik gösterdi. Aşının ayrıca hastalığın şiddetli geçirilmesi ve hastaneye kaldırılma durumlarını da önlemesi bekleniyor.

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