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Dünya Putin'den Soçi'de kritik görüşme
Dünya

Putin'den Soçi'de kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2024-03-06 17:53:00 -
Putin'den Soçi'de kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Putin, Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, Rusya'nın nükleer tesislerin güvenliği için gerekli tüm adımları attığını söyledi.

Soçi'deki görüşmede tüm konuları istişare etmeye hazır olduğunu ifade eden Putin, UAEA ile birçok alanda yakın işbirliği yürüttüklerini ve buna devam edeceklerini vurguladı.

Grossi ise gündemde "hassas" konuların bulunduğunu ve Putin'le yapacağı görüşmenin söz konusu konuların istişare edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

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