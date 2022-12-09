Putin'den sert tehdit: Yeryüzünden sileriz

Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer konusunda sert mesajlar verdi. Putin Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını ve yeryüzünden silineceğini söyledi. Rus petrolüne tavan fiyata ilişkin ise Putin 'Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Putin şunları söyledi:

Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya cesaret eden herhangi bir ülke yeryüzünden silinecektir.

(İstanbul'daki görüşme) Rusya ve ABD arasındaki temaslarla ilgili değişim belirli bir atmosfer yaratır, görüşmeler devam edecek.

Meselenin (Ukrayna) çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak.

Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz.