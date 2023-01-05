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Dünya Putin'den Rus ordusuna talimat: Saat 12.00'den itibaren...
Dünya

Putin'den Rus ordusuna talimat: Saat 12.00'den itibaren...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 19:16:00 -
Putin'den Rus ordusuna talimat: Saat 12.00'den itibaren...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını verdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği bildirildi.

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bugün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

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