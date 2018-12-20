Putin'den 'Ne zaman evleneceksiniz?' sorusuna esprili yanıt
Gazetecilerle bir araya gelip büyük yıl sonu toplantısı yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, ne zaman evleneceğine ilişkin bir soruya "Bunu bir gün yapmam gerekecek." diye yanıt verdi.20 Aralık 2018 Perşembe 15:13
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Putin, LifeNews muhabirinin ne zaman evleneceğine ilişkin bir sorusuna "Bunu bir gün yapmam gerekecek." diye yanıt verdi.
"Benim de kendisi gibi olmamı istiyor"
LifeNews muhabirinin "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna cevap veren Putin, "Şuna bakın, evli olduğu için benim de kendisi gibi olmamı istiyor. Düzgün bir insan olarak, bunu bir gün yapmam gerekecek." dedi.
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