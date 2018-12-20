Putin'den 'Ne zaman evleneceksiniz?' sorusuna esprili yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Putin, LifeNews muhabirinin ne zaman evleneceğine ilişkin bir sorusuna "Bunu bir gün yapmam gerekecek." diye yanıt verdi.

"Benim de kendisi gibi olmamı istiyor"

LifeNews muhabirinin "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna cevap veren Putin, "Şuna bakın, evli olduğu için benim de kendisi gibi olmamı istiyor. Düzgün bir insan olarak, bunu bir gün yapmam gerekecek." dedi.