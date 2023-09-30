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Ekonomi Putin'den küresel ekonomi sistemine tepki: Dünyayı sömürüyorlar kuralları değiştirmeliyiz
Ekonomi

Putin'den küresel ekonomi sistemine tepki: Dünyayı sömürüyorlar kuralları değiştirmeliyiz

Yeniakit Publisher
2023-09-30 08:44:00 -
Putin'den küresel ekonomi sistemine tepki: Dünyayı sömürüyorlar kuralları değiştirmeliyiz

Uluslararası mali sistemde değişiklikler yapılması gerektiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çünkü gelişmekte olan ülkelerin kredi yükümlülükleri haraca benziyor" ifadesini kullandı

Başkent Moskova'da düzenlenen Rusya-Latin Amerika Uluslararası Parlamento Konferansı'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ekonomi sistemini eleştirdi.

Modern mali sistemin belirli bir kesimin çıkarlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Putin, "Dünyada modern finans ve kredi ilişkileri, yalnızca sözde altın milyarın çıkarlarına hizmet edecek şekilde inşa edilmiştir. Bu altın milyar ülkelerin liderleri dünyadaki hemen hemen her ülkeyi sömürüyorlar. Teknoloji, bilgi ve finanstaki konumlarını kötüye kullanıyorlar" diye konuştu.

 

"Gelişmekte olan ülkelerin kredi yükümlülükleri haraca benziyor"

Uluslararası mali sistemde değişiklikler yapılması gerektiğini savunan Putin, "Çünkü gelişmekte olan ülkelerin kredi yükümlülükleri haraca benziyor. Aidat gibi ve böyle olmamalı. Bu nedenle hep birlikte çabalarımızı birleştirerek bu uluslararası alandaki kuralları değiştirmeliyiz" dedi.

Putin, Rusya'nın Latin Amerika ile BRICS ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini de söyledi.
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