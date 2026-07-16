Ha temsilciler meclisi ha İsrail meclisi! ABD’deki oylamada skandal karar
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e sağlanan yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın durdurulmasını öngören yasa teklifini yapılan oylamada çoğunluğun oyuyla kabul etmedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e sağlanan yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın durdurulmasını öngören yasa teklifini yapılan oylamada çoğunluğun oyuyla kabul etmedi.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie tarafından sunulan ve İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.
Tasarıya 104 üye "evet" oyu verirken, 314 üye "hayır" oyu verdi ve 10 üye de "çekimser" oy kullandı.
Tek "evet" oyu veren Cumhuriyetçi"nin Massie olduğu tasarıya Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23