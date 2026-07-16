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Ha temsilciler meclisi ha İsrail meclisi! ABD’deki oylamada skandal karar

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Ha temsilciler meclisi ha İsrail meclisi! ABD’deki oylamada skandal karar

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e sağlanan yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın durdurulmasını öngören yasa teklifini yapılan oylamada çoğunluğun oyuyla kabul etmedi.

#1
Foto - Ha temsilciler meclisi ha İsrail meclisi! ABD’deki oylamada skandal karar

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie tarafından sunulan ve İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

#2
Foto - Ha temsilciler meclisi ha İsrail meclisi! ABD’deki oylamada skandal karar

Tasarıya 104 üye "evet" oyu verirken, 314 üye "hayır" oyu verdi ve 10 üye de "çekimser" oy kullandı.

#3
Foto - Ha temsilciler meclisi ha İsrail meclisi! ABD’deki oylamada skandal karar

Tek "evet" oyu veren Cumhuriyetçi"nin Massie olduğu tasarıya Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

#4
Foto - Ha temsilciler meclisi ha İsrail meclisi! ABD’deki oylamada skandal karar

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