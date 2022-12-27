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Dünya Putin'den kritik 'petrol' kararnamesi! Şok karar...
Dünya

Putin'den kritik 'petrol' kararnamesi! Şok karar...

Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:44:00 - 2022-12-27 19:46:35
Putin'den kritik 'petrol' kararnamesi! Şok karar...

Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan yaptırımlar enerji sektörünü etkilemeye devam ediyor.

Savaşın başından itibaren ABD öncülüğünde Rusya'ya karşı Batı ülkeleri birçokyaptırıma imza attı.

Rusya da bunlara karşılık Avrupa'ya gelen enerji hatlarında kısıtlamalara gitti.

Avrupa tavan fiyat uygulaması getirmişti

Büyük bir enerji krizinin pençesine düşen Avrupa, farklı alternatifler ararken bir yandan da ödeme yöntemleri üzerinde farklı adımları gündeme aldı.

Bu kapsamda Avrupa ülkeleri Rus enerji ürünlerine tavan fiyat uygulaması getirdi.

Rusya'dan konuya ilişkin adım gecikmedi.

Putin imzaladı: Uygulamaya katılana petrol yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

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