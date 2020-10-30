Putin’den Karabağ’da Türkiye’li formül

VTB Capital bankasının forumunda konuşan Putin, Ermenistan ile Azerbaycan’ın çıkar dengesinin gözetilmesi halinde Karabağ’da çözümün sağlanabileceğini belirterek “İlk etapta askeri faaliyetler sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu’ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz” dedi.



Rus lider ayrıca “En başından beri, Karabağ’da Ermenistan’la konuşarak 5+2 bölgenin Azerbaycan’a devir olasılığının konuşulması gerektiğini düşünüyoruz, tutumumuz tamamen açık” diye konuştu.