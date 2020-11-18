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Dünya Putin'den itiraf: Çok endişelendiriyor
Dünya

Putin'den itiraf: Çok endişelendiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun zor olduğunu bildirerek "Ülkedeki vakalar artıyor. Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor." ifadelerini kullandı. Bazı eczanelerde ilaç eksikliği, doktorların Kovid-19 hastalarına geç ulaşması, durumu ağır olan hastaların hastaneye kaldırılmaması gibi sorunların olduğuna da dikkati çeken Putin, bu sorunların "derhal" çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:31:00 -
Putin'den itiraf: Çok endişelendiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını değerlendirdi.

Ülkedeki salgın durumunun "basit olmadığını" bildiren Putin, "Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor. Vakalar artıyor. Bunu rakamlardan görüyoruz. Maalesef, durumu ağır olan hasta sayısı da artıyor. Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor." dedi.

Putin, durumun olduğundan farklı gösterilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Her şey yolundaymış gibi davranmak kesinlikle kabul edilemez. Ne burada, ne merkezde ne de bölgelerde durumu güzelmiş gibi gösteren raporlara ihtiyacımız yok." diye konuştu.

İlaç eksikliği, hastalara geç ulaşılması, durumu ağır hastaların hastaneye kaldırılmaması...

Bazı eczanelerde ilaç eksikliği, doktorların Kovid-19 hastalarına geç ulaşması, durumu ağır olan hastaların hastaneye kaldırılmaması gibi sorunların olduğuna dikkati çeken Putin, bu sorunların "derhal" çözülmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs test sonuçlarının 48 saat içinde çıktığını belirten Putin, bu sürenin kısaltılmasının önemine dikkati çekti.

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