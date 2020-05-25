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Dünya

Putin'den Irak'a petrol telefonu

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak'taki güvenlik durumu ve petrol fiyatlarını ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 23:20:00 -
Putin'den Irak'a petrol telefonu

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazimi ile Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüş ve bu gelişmenin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşması üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Putin ve Kazimi'nin tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yanı sıra Irak ve Suriye'deki güvenlikle ilgili gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.

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