Putin'den gövde gösterisi! Herson ve Luhansk bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Herson şehrine giderek “Dinyeper” adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti.

ASKERİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Burada Herson ve Zaporijya bölgelerindeki durumla ilgili bilgi alan Putin, Luhansk bölgesine de giderek burada da “Vostok” adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti ve bölgedeki durumla ilgili askeri yetkililerle görüştü.

ZİYARETİN ZAMANINA YER VERİLMEDİ

Açıklamada, ziyaretlerin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Putin, Herson ve Luhansk bölgelerini ilk defa ziyaret ederken, 18 Mart’ta Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentine gitmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlen törende imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.