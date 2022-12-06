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Dünya Putin'den gövde gösterisi
Dünya

Putin'den gövde gösterisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekim ayında düzenlenen saldırıyla patlatılan Kırım Köprüsü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 06:50:00 -
Putin'den gövde gösterisi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş devam ederken, geçtiğimiz ekim ayında iki ülkeyi geren bir gelişme yaşanmıştı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü'nde bir patlama meydana gelmiş, köprünün demir yolu hattının yanındaki kara yolunda çökme meydana gelmişti.

Rus güçleri, patlamanın Ukrayna tarafından düzenlendiğini savunmuştu.

Patlama sonrası köprüdeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aylar sonra Kırım Köprüsü'nü ziyaret etti.

Olay yerine gelen Putin, Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin'in raporunu dinlerken arabayla köprüden karşıya geçti.

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