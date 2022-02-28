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Dünya Putin'den flaş karar! Yasaklamalar getirildi
Dünya

Putin'den flaş karar! Yasaklamalar getirildi

Rusya Lideri Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 20:41:00 - 2022-02-28 20:42:15
Putin'den flaş karar! Yasaklamalar getirildi

Kremlinden yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnamenin Vladimir Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

Kararnameyle, ihracat yapan Rus şirketlerine döviz satma zorunluluğu getirildiğine işaret edilen açıklamada, "Uluslararası ticaretle uğraşan şirketler, döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satmak zorundadır" ifadesine yer verildi.

Ülkedeki döviz işlemlerine de bazı yasaklar getirildiği aktarılan açıklamada, "Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklanmıştır" denildi.

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