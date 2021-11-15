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Dünya Putin'den flaş karar! İmzayı attı
Dünya

Putin'den flaş karar! İmzayı attı

Rusya Lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta üretilen ürünlerin, Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararnameye imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 19:32:00 -
Putin'den flaş karar! İmzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnamede, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde hayati koşulların kötüleştiği belirtildi.

Bu nedenle Rus hükümetine, bölgeden Rusya'ya gönderilen ürünler için çeşitli "kolaylıkların" sağlanmasına yönelik talimat verilen kararnamede, "Buna göre, Donetsk ve Lugansk bölgelerinden ürünler, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olacak. Rusya ile bu bölgeler arasında taşınan mallar için miktar bazında ihracat ve ithalat kısıtlamaları da uygulanmayacak." ifadelerine yer verildi.

Putin tarafından 2018'de imzalanan bir başka kararnameyle, Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya'da kabul edilmesine karar verilmişti.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine ülkede 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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