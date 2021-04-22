Putin'den flaş çıkış: Her zaman hazırım

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla Kremlin'de bir araya gelen Putin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki sorunları konuşmak için söz konusu bölgede görüşme teklifi yapan Zelenskiy'e yanıt verdi.

Lukaşenko'yla görüşmesinin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Eğer Zelenskiy ikili ilişkileri yeniden canlandırmak istiyorsa, bundan sadece memnuniyet duyarız. İkili ilişkileri istişare etmek isterse, Zelenskiy'i Moskova'da herhangi uygun bir zamanda kabul etmeye hazırım" dedi.

Ukrayna'daki mevcut yönetiminin son dönemde ikili ilişkileri bozmaya yönelik birçok adım attığını ve elbette bundan sadece üzüntü duyduklarını kaydeden Putin, Zelenskiy'in ikili ilişkileri onarmak istemesi halinde bunu memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.

"Zelenskiy Donbass'ın sorunlarını önce Donetsk ve Luganks'ın yöneticileriyle görüşmeli"

Zelenskiy'in teklifiyle birlikte "Bu görüşmede neleri konuşmak istiyoruz?" sorusunun akıllara geldiğini belirten Putin, "Eğer Donbass'ın sorunları konuşulacaksa, ozaman Ukrayna yönetimi öncelikle Donetks ve Lugansk'ın yöneticileriyle buluşmalı, daha sonra bu sorunları üçüncü ülkelerin temsilcileriyle ele almalı. Mevcut durumda üçüncü ülke Rusya'dır" diye ekledi.

Putin, Kiev'in Donbass müzakerelerinin Belarus'un başkenti Minsk'ten Polonya'ya taşınması önerisini de değerlendirdi.

Bu öneriyi Ukrayna'nın güneydoğusundaki çatışmalara çözüm bulmaktan kaçınma girişimi olarak niteleyen Putin, "Belarus bizlere sadece bir platform sağladı ve bu sürece hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Belarus, bu soruna çözüm yolları aramak isteyenlerin çalışması için gereken koşulları sağladı. Eğer birileri çözüm bulmak için çalışmak istemiyorsa, elbette benim için çok önem taşıyan bu alanda çalışmamak için her zaman neden bulunabilir. Görünene göre Donbass'ın sorunlarını konuşmaktan kaçmak için böyle bir neden bulmak ve Minsk anlaşmalarını sonsuza dek gömmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.