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Siyaset Putin'den Erdoğan'a İzmir mesajı
Siyaset

Putin'den Erdoğan'a İzmir mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini sundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 08:34:00 -
Putin'den Erdoğan'a İzmir mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir depremi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj iletti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı, İzmir ilinde şiddetli depremin yol açtığı can kayıpları ve büyük yıkımlardan dolayı en derin taziyelerimi kabul ediniz” ifadesine yer verildi.

Putin, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileklerinin iletilmesini istedi.

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