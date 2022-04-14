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Dünya Putin'den doğalgaz fiyatları için son çağrı
Dünya

Putin'den doğalgaz fiyatları için son çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşman olarak gördükleri ülkelerin Rus gazı olmadan yapamayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 17:51:00 -
Putin'den doğalgaz fiyatları için son çağrı

Rus petrol ve gaz endüstrisinin durumunun ele aldığı online toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "hasım ülkelerin" gaz da dahil olmak üzere Rus enerji kaynakları olmadan yapamayacaklarını kabul ettiklerini, ABD'den Avrupa'ya yapılacak sevkiyatın Rusya'nın fiyatından çok daha pahalıya mal olacağını söyledi.

Putin'e göre Avrupa ülkeleri, Rus enerji kaynaklarının reddedilmesine dair açıklamalarıyla piyasayı istikrarsızlaştırıyor ve bunun sonucunda kendi vatandaşları için fiyatları yükseltiyorlar.

Putin, "Batı'nın yeşil enerjiye geçiş alanında yaptıkları yanlış hesapları örtbas etmeye ve her kabahati Rusya'ya yüklemeye çalıştığını" söyledi.

Batılı ülkelerin Rus enerji tedarikçilerine yönelik baskı girişimlerinin tüm küresel ekonomiyi kaçınılmaz olarak etkileyeceğini belirten Putin, ihracatta ulusal para birimleriyle ödemelerin payını kardinal olarak artırmayı planladıklarını söyledi.

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