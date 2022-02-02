Putin'den doğal gaz garantisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin görüşmesinin ardından İtalya tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler" konularının ele alındığı duyuruldu.

İtalya Başbakanlığı açıklamasına göre "Draghi, gerilimin düşürülmesinin önemini vurguladı" ve iki lider "Krize sürdürülebilir bir çözüm bulunması ve güven ortamının yeniden inşası için ortak çabada bulunma" konusunda anlaştı.

Kremlin'in açıklamasında ise ticaret ve enerji gibi ikili gündem maddelerinin de ele alındığı belirtildi. "Vladimir Putin, Rusya'nın İtalya'ya Rus doğalgazı tedarikinde istikrar garanti etmeye hazır olduğunu yineledi" denildi.

Putin ayrıca, geçen hafta İtalyan şirketleriyle yaptığı görüşmenin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Ukrayna krizi sürerken İtalya'nın önde gelen şirketleri geçen hafta Çarşamba günü Putin ile video konferans aracılığıyla görüşme yapmıştı. Tartışmalara yol açan bu görüşmeye İtalyan enerji devi Enel de katılmıştı.

"Gaz garantisi" manşetlerde

Draghi-Putin görüşmesi ve bu görüşmenin enerji boyutu bugünkü İtalyan gazetelerinin birçoğunun baş sayfasında yer aldı.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere della Sera, "Başbakan, Rus Devlet Başkanı'ndan sınırdaki gerginliklerin azaltılmasını istedi ve gaz akışının sabit kalacağı sözünü aldı" diye yazdı.

La Stampa gazetesi de manşetten verdiği haberde Draghi'nin "arabuluculuk yapmaya çalıştığını" ve "gaz konusunda garantiler elde ettiğini" vurguladı.

Il Messaggero, "Draghi-Putin, gaz temasları" manşetiyle çıktı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi de "Draghi Putin'i aradı ve İtalya için gaz pazarlığı yaptı" başlığını kullandı.

İtalya basını, Avrupa'ya yakıt tedarikinin geçen Aralık ve Ocak aylarında azaldığını ve Ukrayna'dan geçen hatta bu düşüşün yüzde 40'a vardığını vurguladı.