  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Putin'den Dağlık Karabağ’da çözüm için Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu'nda müzakere önerisi:
Aktüel

Putin'den Dağlık Karabağ’da çözüm için Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu'nda müzakere önerisi:

"Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" - "Karabağ’da belirli bir rejimin sağlanmasıyla 5 artı 2 bölgenin Azerbaycan’a verilmesini konuşmak bizim yaklaşımımızdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:57:50 -
Putin'den Dağlık Karabağ’da çözüm için Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu'nda müzakere önerisi:

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan’ın müzakere masasına oturmaları gerektiğini belirterek, “Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor.” dedi.

Putin, video konferans yöntemiyle katıldığı “Rusya Çağırıyor!” adlı etkinlikte çeşitli yatırım şirketi temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Dağlık Karabağ’da ilk çatışmaların etnik meselelerden başladığını savunan Putin, “Sovyetler Birliği yönetimi de insanların güvenliğini sağlayacak etkin bir karar almamıştı, Ermenistan eline silah alarak kendisi adım atmıştı.” diye konuştu.

Azerbaycan’ın ise Karabağ’daki 7 bölgenin Ermenistan’la ilişkili olmadığı görüşünde olduğunu belirten Putin, “Azerbaycan, 'Bu toprakları tekrar geri almaya ve Dağlık Karabağ konusunu da halletmeye hakkımız var.' diyor. Herkesin kendi doğrusu var ve basit bir çözüm yok, zira çok karışık bir düğüm var.” dedi.

Putin, Rusya’nın mevcut duruma ilişkin açık bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyerek, “Karabağ’da belirli bir rejimin sağlanmasıyla 5 artı 2 bölgenin Azerbaycan’a verilmesini konuşmak bizim yaklaşımımızdır. Uzun süreli çözüm için iki tarafa da uygun olan bir çıkar dengesi sağlanmalı.” ifadelerini kullandı.

Krizin çözümü için ilk etapta çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına oturulması gerektiğini dile getiren Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor. Bunun başarılabileceğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Dünya

Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. M..
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı
Gündem

Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı

Türkiye'de gelecek yıl, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yanı sıra iki yeni NGS'nin kurulumuna yönelik çalışmalar sürdürülecek ve kurum..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay