Putin'den BM'ye korona aşısı teklifi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM çalışanlarına Rus üretimi koronavirüs aşısı olmaları yönünde çağrı yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede büyük önem taşıyan aşı çalışmalarına da değinen Vladimir Putin, Birleşmiş Millerler’e dikkat çeken bir çağrı yaptı.
Rus bilim insanları tarafından geliştirilen Sputnik – V isimli koronavirüs aşısını hatırlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Birleşmiş Milletler’e nitelikli yardımlarda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Putin, “Bu anlamda BM’nin gönüllü olan örgüt ve birim çalışanlarına aşı uygulamasını ücretsiz sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.