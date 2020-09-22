  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den BM'ye korona aşısı teklifi
Dünya

Putin'den BM'ye korona aşısı teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM çalışanlarına Rus üretimi koronavirüs aşısı olmaları yönünde çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:02:00 -
Putin'den BM'ye korona aşısı teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede büyük önem taşıyan aşı çalışmalarına da değinen Vladimir Putin, Birleşmiş Millerler’e dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Rus bilim insanları tarafından geliştirilen Sputnik – V isimli koronavirüs aşısını hatırlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Birleşmiş Milletler’e nitelikli yardımlarda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Putin, “Bu anlamda BM’nin gönüllü olan örgüt ve birim çalışanlarına aşı uygulamasını ücretsiz sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak’ın eşi Asiye Hanım’dan ‘’Rabbime arzımdır’ başlıklı açık mektup! 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar
Gündem

Dilipak’ın eşi Asiye Hanım’dan ‘’Rabbime arzımdır’ başlıklı açık mektup! 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar

Yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi’ni ve sapkınları eleştirdiği yazısının çarpıtılması sonrası yaşanan sürecin kendilerini..
Rıdvan Dilmen'in sözleri ortalığı karıştıracak! Berat Albayrak'a seslendi: Bu isimleri takibe alın
Spor

Rıdvan Dilmen'in sözleri ortalığı karıştıracak! Berat Albayrak'a seslendi: Bu isimleri takibe alın

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu
Medya

Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu

2017'de Çeşme'de bir kadın sürücüyle yol verme tartışmasına giren şarkıcı Yıldız Tilbe'nin cezası belli oldu.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı