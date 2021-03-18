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Dünya Putin'den Biden'a çağrı! "Gerçekten canlı olarak yapmamız şartıyla..."
Dünya

Putin'den Biden'a çağrı! "Gerçekten canlı olarak yapmamız şartıyla..."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi için “katil” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 22:48:00 - 2021-03-18 22:57:28
Putin'den Biden'a çağrı! "Gerçekten canlı olarak yapmamız şartıyla..."

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Amerikan kanalı ABC'ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında tansiyon yükselmişti.

Putin akşam saatlerinde Ukrayna’nın Kırım bölgesinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin 7’nci yıldönümü yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmek için canlı bağlantı şartı koyarak, yarın veya pazartesi Biden ile görüşebileceğini ifade etti. Putin, “Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum, ancak gerçekten canlı olarak yapmamız şartıyla. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor” dedi.

Putin, “Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu Taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın, ya da diyelim ki pazartesi yapmaya hazırım. Amerikan tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Daha şimdiden Dışişleri Bakanlığına ilgili talimatı vereceğim” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve 2 gün önce gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran’ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya’nın Başkan Biden’ın adaylığını ve Demokrat Parti'yi karalama çalışması ile Trump’ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti.

Dün ABC'ye verdiği röportaj sırasında bu konuya değinen Biden, Ocak ayı sonlarında bir telefon görüşmesi sırasında Putin’le söz konusu iddiaları tartıştığını söylemişti. Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini vurgulayan Biden, "Putin’le uzun bir konuşma yaptık. Ona dedim ki: Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. (Seçimlere müdahale ettiğini) tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol” ifadelerini kullanmıştı.

Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini nasıl ödeyeceğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen Biden, muhabirin “Putin’in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak “Evet, öyle düşünüyorum” şeklinde cevap vermişti.

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