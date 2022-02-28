Putin'den, barış görüşmelerinde Batı'ya çok sert itham: ‘yalanlar imparatorluğu!’

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması sonrası başlattığı operasyonda yeni haftaya girildi.

Başta AB olmak üzere Batılı taraflardan Rusya'nın ekonomi, spor ve basınına yaptırımlar sürüyor; birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı.

Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerinin bugün Belarus'taki görüşmesi başladı.

Ukrayna, heyette Ukrayna Savunma Bakanı, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisi lideri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın yer aldığı bilgisini verdi. Rusya heyetinde de Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer alıyor.

Putin, Batı için ‘yalanlar imparatorluğu’ dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Rusya karşıtı yaptırımlarını ele almak için hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Batı’yı ‘yalanlar imparatorluğu’ olarak niteledi.

Kremlin’de hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıdaki konuşmasında Putin şu ifadeleri kullandı: “Sizleri buraya ekonomi ve finans ile ilişkili konuları görüşmek için davet ettim. Bu konuyu, sizler gelmeden önce (Başbakan) Mihail Vladimiroviç (Mişustin) ile ele aldık. Benim, ‘yalanlar imparatorluğu’ olarak tabir ettiğim Batı toplumunun ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı yaptırımları ele aldığımızdan bahsediyorum.”