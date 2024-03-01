Putin'den Avrupa'ya nükleer bomba tehdidi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halka seslendiği Ulusun Durumu konuşmasında Avrupa ülkelerini tehdit etti. Putin, ''Avrupa'yı kendi topraklarında vururuz!'' ifadelerini kullandı. Putin, Avrupa'nın Rusya'yı yeni bir silahlanma yarışına sürüklemeye çalıştığını belirterek, ''Onların da, kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız olduğunu anlamaları gerekiyor'' dedi.

Rusya'da seçimlere iki hafta kala halka sesleniş yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerini hedef aldı. Putin, ''Onların da, kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız olduğunu anlamaları gerekiyor'' dedi.

''ABD İLE DİYALOG KURULABİLİR AMA MÜZAKERE EDİLEMEZ''

Putin,egemen güçlü bir Rusya olmadan güçlü bir dünya düzeninin mümkün olmayacağını vurguladı. Putin, Moskova'nın stratejik istikrar açısından ABD ile diyaloğa hazır olduğunu fakat müzakere baskılarını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Ek olarak Rusya'nın ulusal güvenlik sorunlarından ayrı olarak, ABD ile stratejik istikrar konusunda müzakere yapılma ihtimalinin bile olmayacağını, direkt red edeceklerini açıkladı.

Putin, Ukrayna'ya yönelik 'Özel askeri operasyonu' desteklediği belirterek, ''Kimsenin Rusya'nın iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğiz. Batı, Rusya'yı içeriden zayıflatmaya çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

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Putin, ''Ordumuzun Ukrayna'da insiyatifi var, yeni bölgeleri özgürleştiriyor. Çatışmayı sona erdi̇rmek, özel askeri̇ operasyon görevleri̇ni̇ çözmek i̇çi̇n her şeyi̇ yapacağız'' dedi.

AVRUPA'YI KENDİ TOPRAKLARINDA VURABİLECEK SİLAHLARIMIZ VAR

Rus lider, NATO askerlerinin Ukrayna cephesinde konuşlanması tartışma hakkında ise şu ifadeleri kullandı;

"İşgalciler için sonuçlar daha trajik olacak, topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız var. Nükleer çatışma tehlikesi olduğunu anlamıyorlar mı?"

Putin, ''Stratejik nükleer kuvvetlerinin tam hazır'' durumda olduğunu ifade etti. Putin, ''Güçlü bir Rusya olmadan sağlam bir küresel düzen mümkün değildir. Arap ülkeleri ve Latin Amerika ile bağları güçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.