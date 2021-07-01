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Dünya Putin'den Avrupa Birliği'ni kızdıracak açıklama
Dünya

Putin'den Avrupa Birliği'ni kızdıracak açıklama

Rusya-Belarus Bölgesel Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım kararlarına karşılık Belarus’a destek vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 14:34:00 -
Putin'den Avrupa Birliği'ni kızdıracak açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım kararlarına karşılık Belarus’a destek vereceklerini söyledi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte çevrim içi yöntemle katıldığı Rusya-Belarus Bölgesel Forumu'nda konuştu.

Siyasi ve yaptırım baskısı altındaki Belarus’ta durumu bozmak için dışardan ısrarlı girişimler olduğunu söyleyen Putin, Belarus halkına kapsamlı yardım sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Putin, AB’nin yaptırım kararı gereği Belarus’tan Avrupa ülkelerine mal tedarikine getirilen kısıtlamaların sıradan insanlara, iş dünyasına ve Avrupa’nın kendisine zarar vereceğine dikkati çekerek, “Belaruslu dostlarımızı, AB'nin kısa bir süre önce aldığı yaptırım kararlarına karşı destekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise Rusya ve Belarus’un Batı’nın saldırılarına karşı koymakla kalmayacağını, bu vesileyle iki ülkenin ekonomik iş birliğini de geliştireceğini ifade etti.

​​​​​​​Ülkesinin, Batı ülkelerinden bariz bir şekilde ekonomik ve siyasi baskı gördüğünü dile getiren Lukaşenko, “Batı’nın yaptırımları Belarus ile Rusya’nın entegrasyon projelerini bozmaya yönelik.” ifadelerini kullandı.

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