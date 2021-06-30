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Dünya Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: İngiliz gemisini batırsaydık...
Dünya

Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: İngiliz gemisini batırsaydık...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiliz savaş gemisine yaptıkları müdahalenin ardından gündeme gelen 3. Dünya Savaşı iddialarına bir yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:54:00 -
Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: İngiliz gemisini batırsaydık...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın kara sularına izinsiz girdiğini iddia ettiği İngiliz savaş gemisinin Rus güçlerinin tepkisini detaylı şekilde gözlemlemek için bu ihlali gerçekleştirdiğini belirtti.

HMS Defender adlı İngiliz savaş gemisi Kremlin'in iddiasına göre Rus kara sularına izinsiz girdikten sonra Rusya diplomatik dille tepkisini belirtmek için İngiltere'nin Moskova büyükelçisini çağırmıştı. İngiltere ve pek çok ülke Kırım açıklarını Ukrayna'nın karasuları olarak kabul ediyor.

Rusya, Ukrayna'ya ait olan Kırım'ı 2014'te ilhak etti.

Putin, televizyondaki canlı yayında kendisine sorulan bir soru üzerine, "Elbette, bu bir provokasyondur" dedi ve ekledi:

"(Ancak) Kırım yakınlarındaki İngiliz savaş gemisini batırmış olsaydık bile dünyanın Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine gelmesi pek mümkün görünmüyor."

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