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Dünya Putin'den 29 Ekim mesajı
Dünya

Putin'den 29 Ekim mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-29 10:30:00 -
Putin'den 29 Ekim mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü için tebrik mesajı gönderdi.

Putin mesajında, “Kalbi tebriklerimi kabul edin” ifadelerini kullandı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, tebrik mesajında ‘değerli dostum’ olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle kalbi tebriklerimi kabul edin” ifadelerine yer verdi.

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