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Putin ve Trump'tan önemli görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Venezuela, Kuzey Kore, Ukrayna ve ikili ilişkileri  görüştü.

03 Mayıs 2019 Cuma 20:26
Putin ve Trump'tan önemli görüşme

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin ve Trump'ın 1,5  saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Venezuela'daki durumun ele alındığı görüşmede, Putin'in, ülkede sadece  halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini vurguladığı bilgisine yer verildi.

Putin, Venezuela'nın içişlerine müdahale edilmesi veya ülke  yönetiminin güçle değiştirilmesinin, krizin çözümüne yönelik siyasi çözüm ümidine  darbe vuracağını söyledi.

Görüşmede, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile geçen hafta  gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi veren Putin, üzerine düşen adımları atan  Pyongyang yönetimine yönelik yaptırım baskısının hafifletilmesi çağrısında  bulundu.

Açıklamaya göre iki lider, Ukrayna'da düzenlenen başkanlık  seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeleri de ele aldı. Rus tarafı, Kiev  yönetiminin Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunda gerçekçi adımlar atılması  gerektiğini savundu.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, çeşitli alanlarda  karşılıklı temasların tekrar etkin hale getirilmesi için adımlar atılmasının  gerekliliği teyit edildi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin  yaptığı açıklamada, iki liderin, nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni bir anlaşma  olasılığını istişare ettiklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca, Trump, Venezuela'da yönetimin barışçıl bir şekilde  değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 20:26
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