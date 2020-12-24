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Dünya Putin uyardı: Durmayı göze alamayız
Dünya

Putin uyardı: Durmayı göze alamayız

Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüsün büyümeye etki etmesine izin verilemeyeceğini ve durmanın göze alınamayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:02:00 -
Putin uyardı: Durmayı göze alamayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Devlet Konseyi ile Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nin ortak toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir yıl geçirildiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlar için ciddi bir sınav, ekonomi ve sosyal alan için önemli bir tehdit haline geldiğini söyleyen Putin, "Sizlerle birlikte bu konulara büyük dikkat ve öncelik verdik, veriyoruz, bunlara odaklanıyoruz, çaba ve kaynakları seferber ediyoruz. Çünkü bu konu bugün çok önemli ve öncelikli, dediğim gibi ciddi bir tehdit. Ancak tüm bunlar gündemimizi değiştirmemeli. Bunu da sizlerle defalarca konuştuk" ifadelerini kullandı.
Putin, yüksek nitelikli sürekli ilerlemenin ülke için stratejik, temel ve hayati önemde olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demografik, jeopolitik, ekonomik ve teknolojik faktörlerin tamamını hesaba katarsak, durmayı göze alamayız. Bunu farklı formatlarda sürekli konuşuyoruz. Mevcut durum nasıl olursa olsun, gelişimde bir dakikalık duraklamayı bile göze alamayız."

Putin, ayrıca bu tür sistemsel çalışmaların, tüm devlet kurumları ve ülkenin tüm bölgelerinin ortak çabasını gerektirdiğini kaydetti.

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