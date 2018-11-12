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Putin tekrar Türkiye'ye geliyor

Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirve dolayısıyla Türkiye'ye gelen Vladimir Putin, 19 Kasım'da Türk Akımı için düzenlenecek törene katılmak üzere tekrar İstanbul'a gelecek.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:54
Putin tekrar Türkiye'ye geliyor

İzvestiya gazetesine konuşan Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılacak. Tören 19 Kasım'da İstanbul'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Uşakov, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağını vurguladı.

Türk Akımı her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye'ye, ikinci kolu ile de Avrupa'nn güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata 2020 yılında başlanması öngörülüyor.

Dörtlü zirveye katılmıştı

Putin 27 Ekim'de de İstanbul'da gerçekleşen dörtlü zirveye katılmıştı. Zirvede Erdoğan ve Putin'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel yer almıştı.

Diğer yandan Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandar Antic ekim ayında Türk Akımı'na katılabileceklerini söylemişti.
Putin'in ocak ortalarında da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:54
  1. Uşak
  2. İstanbul
  3. türk akımı
  4. Türk Akımı projesi
  5. Vladimir Putin

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