Putin, Suriyeli mültecileri Beşar Esad'ın kucağına atmak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeli milyonlarca mültecinin ülkelerine dönüş yaparak vatanlarının yeniden inşasına başlayabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin Suriyeli, Esad'ın hala zulüm yaptığı ülkede huzur ve istikrarın olduğunu iddia ederek mültecilerin artık eve dönüş yaparak vatanlarını yeniden inşa etmeye başlayabileceğini söyledi.

Putin ve Esad görüşme yaptı

Associated Press haber ajansının geçtiği bilgiye göre, Putin bu ifadeleri Şam yönetiminin başındaki Beşar Esad ile yaptığı bir telekonferansta sarf etti.

Rusya'nın liderliğinde düzenlenen ve çarşamba günü Şam'da başlayıp iki gün sürecek olan uluslararası mülteci konferansı öncesi görüşen iki devlet başkanı, Suriye'den başka ülkelere gitmiş olan mültecilere ilişkin fikir alışverişi yaptı.

5,6 milyon Suriyeli göç etti

Esad'ın halkını bombaladığı ve 9 yıl süren savaşda yarım milyon Suriyeli hayatını kaybetmiş ve 5,6 milyon Suriyeli de göç etmek durumunda kalmıştı. Bu süre boyunca Suriye içerisinde de 6 milyon kişinin yer değiştirdiği kaydediliyor.