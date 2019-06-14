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Putin: "Suriye’de Türkiye, Rusya ve İran birlikte zafer kazandı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de terörizme karşı kazanılan zaferin Türkiye, Rusya ve İran’ın müşterek başarısı olduğunu söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 16:16
Putin: "Suriye’de Türkiye, Rusya ve İran birlikte zafer kazandı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de terörizme karşı kazanılan zaferin Türkiye, Rusya ve İran’ın müşterek başarısı olduğunu söyledi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) liderler zirvesine katıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Putin, Suriye’de terörle mücadelede ulaşılan sonuçların Rusya, İran ve Türkiye’nin ortak başarısı olduğunu söyledi.


Görüşmede ikili ilişkilere de değinen Putin, iki ülke arasındaki ilişkiye etraflıca değinildiğini vurgulayarak, “Ekonomik endişeler, bölgesel istikrar ve Suriye dahil, terörizme karşı verilen müşterek emek hakkında görüştük” dedi.


İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin birçok alanda ilerlediğinin altını çizen Putin, “Rus dünyasında ve Pers kültüründe insani ilişkiler her zaman karşılıklı menfaatler ve bağlardan daha önemliyken, öte yandan diyaloğumuz da önemli bir yerdedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:16
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