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Dünya Putin sosyal medyaya savaş açtı! Yeni yasak kararı
Dünya

Putin sosyal medyaya savaş açtı! Yeni yasak kararı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 21:40:00 -
Putin sosyal medyaya savaş açtı! Yeni yasak kararı

Rusya, mevzuata uymadığı gerekçesiyle mesajlaşma uygulaması Signal’e erişim engeli getirdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Signal mesajlaşma uygulamasının terör ve aşırılıkçılığa yönelik mevzuata uymadığı belirtilerek erişim engeli getirildiğini açıkladı.

'SİGNAL UYGULAMASINA ERİŞİM KISITLANMIŞTIR'

Açıklamada, "Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Signal uygulamasına erişim kısıtlanmıştır." ifadesine yer verildi.

DAHA ÖNCE YOUTUBE, FACEBOOK, X VE INSTAGRAMA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere, son olarak da 1 Ağustos’ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti.
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ABD merkezli mesajlaşma uygulaması Signal, özellikle gizliliğe yönelik uçtan uca şifreleme gibi kullandığı teknolojilerle tanınıyor.

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